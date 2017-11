Tardarán diez días para reparar hundimiento en bulevar Colosio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un nuevo hundimiento surgió en el bulevar Colosio, entre Galeana y Rosales, en el Centro de Hermosillo, producto de la ruptura de un tubo colector de concreto; son cerca de 80 metros lineales que se repararán en un lapso de 10 días.



"Fue en la mañana alrededor de las siete, se hizo un ligero hueco que se reportó y nosotros abrimos con la retroexcavadora para detectar el problema", detalló Juan Vásquez, residente de obra de Agua de Hermosillo, "se debe reparar porque esta sección no está rehabilitada y será de semáforo a semáforo".



No se registraron vehículos ni personas afectadas, pues se trató de la ruptura interna de un tubo que no alcanzó a derruir el pavimiento; durante este fin de semana se mantendrán cerrados los dos carriles de Poniente a Oriente, de Galeana a Rosales, y se reabrirá uno de ellos el próximo lunes.



"Es rápido, nada más será esta sección y la zanja será de un metro de separación, lo haremos este fin de semana para que el lunes esté funcionando un carril más", detalló Vásquez.



En un sondeo realizado a personas que transitan habitualmente la zona, se hizo notar la preocupación por el problema vehicular, que ya es visible y que podría ocasionar algún percance frente al Centro de las Artes de la Universidad de Sonora.