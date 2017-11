Tapa con tela o bolsas los hoyos de su casa de cartón en la Akiwiki

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una pequeña casa de cartón ya no cubre los fuertes vientos, sus paredes se encuentran con hoyos que son resanados con pedazos de tela o bolsas, esa pequeña vivienda es el refugio de Margarita Rentería Valenzuela, de 81 años, habitante de la colonia Akiwiki.



La oriunda de La Colorada, durante la temporada de invierno pasa sus días fuera de su fría casa, para calentarse con los rayos del Sol que iluminan su propiedad, pero cuando este no es suficiente se arropa con las viejas cobijas que tiene.



"Aquí es muy helado y como yo ya estoy muy mayor soy muy friolenta y lo que hago en esa temporada es calentarme en el Sol, y si no pues aquí me aguanto encerrada ya se me acabaron las cobijas, tengo unas garritas nomás pero no son suficientes, y como va a hacer frío menos me van a servir", aseguró.



Quizá el frío podría ser más aguantable durante las noches, pero la oscuridad se apodera de su vivienda, pues al no tener servicio de luz mira por los hoyuelos de su techo a la espera de que el Sol le ayude a entrar en calor.



"No tengo luz, duermo en la oscuridad y es muy difícil para mí, soy una persona ya mayor y lo que tengo no es suficiente, yo tengo que cubrirme muy bien en el frío porque estoy enferma de un pulmón", comentó doña Margarita.



Si usted desea apoyar a Margarita Rentería Valenzuela con cobijas, puede traer su donación a nuestras oficinas en Sufragio Efectivo y Mina No. 70, en la colonia Centro.