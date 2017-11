Exhortan a hombres a hacerse examen de la próstata

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El cáncer de próstata en etapas avanzadas incrementa el sufrimiento del paciente, merma su calidad de vida, complica los tratamientos y multiplica con relevancia sus costos, afirmó el oncólogo Enrique Rivera Rivera, presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología (SMeO).



En entrevista con EL IMPARCIAL en el marco del III Congreso de Oncología de la Agrupación George Papanicolau (AGP) y la SMeO, el médico destacó la importancia de eliminar prejuicios en cuanto a la técnica de tacto rectal como uno de los métodos de detección temprana de este tipo de cáncer.



"En nuestro País, los hombres no somos muy dados a revisarnos; a veces ocurre que el médico ve al paciente sólo cuando es llevado por sus hijas, esposa e incluso por su mamá, porque son las mujeres quienes tienen mayor conciencia; los hombres deben ver que es una revisión que no implica complicación, es sencilla", explicó.



FALLA DETECCIÓN TEMPRANA



En México, sostuvo, los datos en detección oportuna son bastante desfavorables, pues a nivel mundial se tiene una incidencia de uno de cada diez pacientes diagnosticados en etapa tardía, mientras que en el País se calculan entre cuatro y siete.



"Esto es una catástrofe, porque además implica que el tratamiento podría ser mucho más costoso; en un País como el nuestro, donde se tienen recursos limitados, resulta difícil de sobrellevar, pero si además agregamos un mayor sufrimiento durante el tratamiento, no es algo que sea tan aceptable", detalló.



Si bien los tratamientos han evolucionado y cada vez son más llevaderos proporcionando una mayor calidad de vida, hay todavía algunos aspectos qué tomar en consideración, como los efectos sicológicos y los relacionados con la actividad sexual.



Es importante, recalcó, hacerse revisiones a partir de los 40 años, sobre todo quienes tienen factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, alcoholismo y antecedentes familiares, no sólo para detectar este tipo de cáncer, sino otros diagnósticos relacionados con la salud de la próstata.