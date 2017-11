Piden más seguridad en la colonia Ley 57

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de la colonia Ley 57 solicitaron más seguridad para la colonia, ya que aseguraron que no aguantan los robos y asaltos en ese sector de la ciudad, y se lo atribuyen a la gran cantidad de personas que consumen droga.



A raíz de que el jueves por la noche, un joven de 23 años de edad, perdiera la vida tras ser baleado mientras festejaba su próximo cumpleaños, en unos departamentos ubicados en las calles Plan de Ayala y Bernardo Reyes, los colonos exigieron más presencia policiaca."



Aunque el muchacho no vivía aquí, sí pedimos que se vigile más, porque este sector es muy tranquilo, pero últimamente ha habido muchos asaltos y robos en las casas, ya ves lo que pasó anoche, imagínate que un loco de esos empiece a dispararle a todos, no se me hace bueno", expresó un vecino de la colonia.



De acuerdo a lo informado por Seguridad Pública Municipal, a las 19:45 horas del jueves, Francisco, de 23 años de edad, murió en plena vía pública cuando fue herido de bala por un hombre encapuchado que disparó en repetidas ocasiones en su contra y se dio a la fuga en un automóvil.



Al parecer se presentó una persecución en contra del agresor y éste dejó abandonado el vehículo de la marca Volkswagen Golf, color negro, en las calles Mártires de Cananea y Reyes, lugar donde los vecinos aseguraron que hubo varias detonaciones en el lugar.



"Sí se escucharon disparos, hasta le tiraron a uno que estaba en el carro, pero no le pasó nada, habían dicho que no era el que mató al muchacho en la Plan de Ayala, pero ya no se supo;sí está cañón la situación aquí, la verdad", destacó un residente.



El pasado 13 de mayo en la misma colonia, agentes policiacos repelieron la agresión de presuntos delincuentes y uno de ellos quedó gravemente herido.Al día siguiente, un enfermero que laboraba en el Hospital Ignacio Chávez, perdió la vida tras ser agredido con machete por personas desconocidas que lograron escapar, quedando el cuerpo tirado en una de las calles de la colonia Ley 57.