Diario de una lucha contra el cáncer: Marcela Barrera Rodríguez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para mí fue algo muy impresionante, porque yo nunca sentí absolutamente nada, ni siquiera podía tocar una bolita, porque mi tumorcito estaba por dentro.



Es muy importante que todas se hagan sus estudios de rutina al menos una vez al año, porque a veces no se siente y ya con una mamografía se puede detectar.



Ahora, en el mes de octubre, estoy cumpliendo once años de que me detectaron cáncer, y yo no era muy dedicada a los ultrasonidos ni a las mamografías, pero sí iba con mi ginecólogo y gracias a eél me animé a hacerme la mamografía y mi sorpresa fue ese tumorcito por dentro, totalmente debajo de mi seno.



Cuando le llevé la mamografía me dijo que necesitaba pasarme con un oncólogo porque tenía un tumorcito.



Al llegar con el especialista me dice que inmediatamente debía operar para extraerlo y a los dos días me estaban operando.Yo estaba impactada.



Al regresar con el ginecólogo, me dice que debo estar preparada para todo porque tenía un tumorcito y hubo un lapso en que dije que iba a aceptar lo que fuera y voy a luchar por salir adelante, porque en ese entonces mis hijos eran adolescentes y no les quise decir nada.



Cuando me informa que se va mandar a valoración y que hay que esperar 10 días para ver si es maligno o benigno, yo estaba dispuesta a seguir adelante: Me encomendé a Dios, porque si era maligno me lo mandó a mí y no a mis hijos.



Al cumplirse el tiempo hablé al laboratorio del Hospital Cima porque no me animé a ir por los resultados y me dijeron que tenía que estar presente. Desde ese momento supe que había salido mal y empezó mi caminar.



El oncólogo me dice que el tumor salió maligno y que con una gota de sangre que haya caído en la herida al momento de la extracción se pudo volver a contaminar.



Me dijo que yo tenía la decisión de hacer sólo radioterapia o la combinación con quimios; decidí entrarle a los dos porque quiero vivir.



Así empezó todo el proceso: Me dieron como 38 radiaciones y seis quimios.



Cuando les di la noticia a mis hijos fue devastador: Para ellos, cáncer era sinónimo de muerte. Yo les prometí que no me iba a morir.

Me prometí que no me iban a ver caer, porque si yo me quedo acostada y sin hacer nada en mis incapacidades de seis meses por parte del Gobierno del Estado nada iba a estar bien.



Hablé con mi jefe inmediato y le pedí que no me diera incapacidad porque quería seguir trabajando, sólo que me diera oportunidad de seguir el tratamiento y aceptó mi propuesta.



Para las radios yo salía dos horas antes y ya no regresaba al trabajo, pero cuando vinieron las quimios para mí fue muy fuerte; me tenían que internar porque me tumbaban y ahí sólo podía trabajar dos días a la semana. Después de cada quimio era estar tres días en la cama vomitando.



Por las quimios se me empezó a caer el cabello. Me rapé. Cuando llego a la casa, mi hija mayor me dice que con sus ahorros y los de sus hermanos me compraron una peluca, muy parecida a mi cabello. Para mí fue algo que no se puede describir.



Al siguiente día que estreno la peluca y llego del trabajo, me la quito porque hacía mucho calor y mi hijo menor me dice que lo voltee a ver, porque él también se había rapado y que yo no iba a ser la única “pelona” en la casa.



Esas dos cosas son invaluables, una muestra de cariño muy grande para mí.



De ahí tomé la fuerza necesaria para enfrentar el proceso, porque yo les había prometido que no me iba a morir de eso y que no se preocuparan porque iba a continuar y a seguir adelante. Ellos lo fueron asimilando poco a poco, y ya después, cuando sabían que a alguien lo habían diagnosticado con cáncer, recomendaban a los familiares que fueran conmigo para que les platicara mi proceso.



No es fácil llevar esto pero gracias a Dios aquí estoy.



El punto de partida es la valoración, porque si se detecta a tiempo como en mi caso -que estaba en la etapa uno-, todo es mejor.



Para mí fue realmente impactante saber de la noche a la mañana que tenía cáncer, cuando tenía una vida muy activa al 100%, haciendo ejercicio y trabajando.



Yo estoy en grupo reto y hago la invitación a todas las personas porque todos pueden participar; entre más seamos nos hacemos más fuertes como grupo.



Hay mucha gente necesitada y nosotros hacemos actividades y simplemente con la experiencia de vida que hemos adquirido, creo que podemos ayudar con orientación para sacar adelante a muchas personas.

Los acompañamientos son cuando se detecta a una persona en la fase que sea, estar yendo con ellos a platicarles, a darles aliento y a ver qué necesitan de medicamento, traslados y a platicar a que no desistan de seguir los tratamientos.



Yo nuca he dejado mis tratamientos, sigo con mis valoraciones y, sobre todo, con mis mamografías.



Nunca se deben dejar las cosas para mañana, porque es una enfermedad silenciosa que se mete en uno y no avisa.



Mi vida cambió muchísimo a raíz de la enfermedad, porque ves las cosas de otra manera. Valoras cosas que no les tomabas importancia, como una reunión familiar, un abrazo, un beso, un te quiero... y las cosas materiales también se valoran; se valora todo lo que Dios no va poniendo en nuestro camino.



Dios siempre está con uno: En las buenas y en las malas. Nunca nos va a mandar algo que no podamos soportar.