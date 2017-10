Caen jóvenes en socavón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gran susto se llevaron dos jóvenes al sentir cómo se hundía la camioneta en la cual se dirigían a la escuela, en un socavón que surgió en la calle B, entre Prolongación e Ignacio Salazar, en la colonia Las Torres.



Alfonso Beltrán Vega, padre de los afectados y vecino de la colonia, comentó que el carro de su hijo, al ser americano, el Municipio no podrá hacerse responsable de los daños ocasionados por el socavón, el cual surgió por una fuga de agua potable.



"Mis hijos iban en la mañana a la universidad, y estaba saliendo agua de una fuga que estaba ahí, entonces al pasar por la calle cae con la llanta izquierda y se hunde el carro completamente; gracias a Dios no les pasó nada.



"Como a los 10 minutos llegó una patrulla y yo le pregunto al oficial que si qué procedía, y él me contestó que el carro es americano y que por lo tanto el Municipio no se podía hacer responsable", señaló.



Una de las vecinas de la colonia, quien prefirió omitir su nombre, aseguró que desde hace más de dos días que se había reportado la fuga de agua potable que provocó el hoyo en la calle B.



"Desde hace unos días nosotros reportamos la fuga y no venían los de Aguah, total pasó y el líquido seguía saliendo, pero nunca nos llegamos a imaginar que iba a caer un carro ahí, que se iba a hacer un hoyo, y es que hasta que no ven este tipo de problemas, arreglan las fugas", aseguró.



Los vecinos de la calle esperan que pronto quede arreglado el problema y solicitaron a Agua de Hermosillo verificar las tuberías en la ciudad para evitar este tipo de accidentes.