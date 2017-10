Están en penumbras en Villas del Real

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En penumbras se encuentran algunos vecinos de la colonia Villas del Real, al no contar con alumbrado público en la calle Lázaro Mercado, entre Villas del Rosal y Villa Margarita, y afirman ser víctimas de robos.



Adilene Quintero, vecina afectada, comentó que al menos tres meses tienen sin alumbrado en el área, y teme por la seguridad de su familia al ya haber sido víctima de robo.



"Tenemos como unos tres meses sin luz en las lámparas. A mí ya me han robado, digo son cosas sin valor pero uno ya no sabe qué esperar de lo que los vagos se puedan llevar, en mi caso fue ropa la que se llevaron", aseguró.



Una de las lámparas de la calle Villas del Rosal, se mantiene prendida por el día, otras lámparas de Villa Margarita y Lázaro Mercado se prenden y apagan durante la noche por momentos, señaló Rosario Romero.



"Aquí el alumbrado falla, una lámpara está prendida todo el día y en la noche falla, otras de plano no prenden, está oscuro y es que lo que pasa es que los vagos se roban el cableado, y no conforme a eso siguen robando en las casas".



La preocupante situación de las vecinas motivó a que solicitarán al área de Alumbrado Público una solución, así como más seguridad en el área por parte de las autoridades.