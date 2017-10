Utilizan bulevar como pista de carreras: Vecinos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Arrancones y carros a exceso de velocidad se pueden presenciar casi a diario sobre el bulevar Enguerrando Tapia Quijada, donde el pasado domingo un niño de 13 años de edad fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga, aseguraron vecinos.



Los residentes de las colonias Villa Verde y Tierra Nueva se mostraron consternados y externaron su preocupación ante la muerte de Jesús Guadalupe, de 13 años.



Eran alrededor de las 17:45 horas del domingo cuando, en los campos de futbol situados la zona Norte de la ciudad, se realizaba un partido de futbol y el balón se dirigió hacia la calle, donde dos vehículos jugaban carreras o arrancones.



"Jesús fue tras el balón y lo atropelló uno de los carros que jugaban carreras, pero ni siquiera se paró, sólo lo vimos que voló hacia el canal y los carros se fueron", externó uno de sus compañeros del equipo de futbol de barrio "Los Bayerns".



Vecinos de los alrededores comentaron que las carreras de autos se pueden apreciar más los fines de semana y por las noches, pero es muy conocido que los conductores transiten a grandes velocidades y hayan provocado algunos accidentes.



Atropellaron a alumna



"Hace días atropellaron a una (alumna) del Cecyte, pero no le pasó nada; es que pasan bien recio y muchos estudiantes caminan por aquí para llegar a la escuela, ni siquiera hay topes, ni señalamientos que le den el paso a los estudiantes. ¿Esperarán que muera otra persona para hacer algo?", comentó Gabriela, habitante de Tierra Nueva.



Después que Jesús fue arrollado por el desenfrenado conductor, personal de Cruz Roja lo trasladó a un hospital para recibir atención médica, pero al parecer sufrió un paro respiratorio y, al no superar la situación, falleció.



NO SE HAN RECIBIDO DENUNCIAS DE ARRANCONES, SEÑALA TRÁNSITO



No hay denuncias realizadas por arrancones ante el Departamento de Tránsito Municipal, pero se pide a la ciudadanía denunciar en caso de presentarse en alguna zona de la ciudad, señaló el vocero de la dependencia.



Sebastián Moreno Díaz explicó que hasta ayer por la tarde Tránsito Municipal no tenía conocimiento de las carreras de vehículos que se denunciaron a esta Casa Editorial, pero que esa acción es penada por la ley y a quien se le sorprenda podría pagar una multa mayor a los 2 mil 200 pesos.



"A quien sorprendan en este tipo de competencias se les sancionará con 30 UMAS, que cada unidad equivale a poco menos del valor de un salario mínimo, y no ha habido reportes;si hubiera salido algo, ya se hubiera puesto vigilancia", dijo.



La directora de Tránsito se enteró de esta situación debido a la información que está en las redes sociales, agregó el vocero, y ya se le encargó al jefe de zona que ponga más atención en ese lugar y si llegara a presentarse algo que lo reporte.