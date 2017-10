Incumplen equipos con programa interno de PC

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los clubes de beisbol Naranjeros de Hermosillo y Mayos de Navojoa incumplieron con la entrega del programa interno de protección civil, informó el coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC).



Alberto Flores Chong indicó que a pesar de que hay disposición de las organizaciones deportivas de cumplir con la reglamentación para la operatividad de sus estadios, se aplicaría una multa de 20 a 20 mil salarios mínimos en caso de que no hagan entrega del programa antes del 31 de octubre.



Señaló que mientras los equipos realizan la entrega formal del programa interno de protección civil, habrá presencia de personal la UEPC en los estadios Nuevo Sonora y Manuel Echeverría, por seguridad de los asistentes en caso de un siniestro.



"Vamos a estar pendientes de que se cumplan todas las medidas de seguridad, desde la señalización de rutas de evacuación, hasta que las salidas de emergencia no estén obstruidas y que tengan apoyo de Cruz Roja y Bomberos", detalló el coordinador de la UEPC.



Debido a que el programa interno de protección civil debió ser entregado antes del inicio de la temporada de la Liga Mexicana del Pacifico, Flores Chong apuntó que después del último día del mes no habrá prórroga.