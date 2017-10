"Un carro salió 'de la nada'": Mamá de Jesusito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Jesús Guadalupe, de 13 años, se fijó antes de cruzar la calle que no hubiera autos, sin embargo un carro salió de la nada y lo arrolló.



"En la portería no le habían puesto red y el balón se fue hacia el bulevar, y yo ya no me di cuenta de nada, solo vi que mi niño corrió por el balón y checó que no vinieran carros, y se cruzó… pero un carro ‘de la nada’ salió y cuando yo le quise gritar, el carro ya me lo había aventado", recordó su mamá Bertha Elizabeth.



La velocidad con la que viajaba el vehículo, causó que el cuerpo de Jesusito se proyectara hacia la orilla de la rúa, al interior del canal mejor conocido como el "Cuarto Bordo" y que colinda con la colonia Tierra Nueva, frente al Cecyte Pueblitos.



Aunque demás testigos afirmaron que fue en el momento en que dos automóviles participaban en lo que parecían ser arrancones, a Bertha Elizabeth sólo le preocupó el bienestar de su pequeño.



"Vi cómo mi niño salió volando y cayó al arroyo, yo lo único que hice es salir corriendo a sacarlo", recordó,"pero mi niño dicen que ya prácticamente estaba muerto; en la ambulancia llevaba signos vitales, pero en el camino al hospital, le pegó un paro respiratorio y cuando llegó al HIES lo atendieron, pero ya no tenía posibilidades y murió".