Hay poca demanda por trajes típicos mexicanos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cada año comerciantes del Centro de la ciudad ponen a la venta los trajes típicos mexicanos para niños y adultos como parte de la celebración por el Día de la Independencia de México, y en esta ocasión la demanda ha sido baja, señalaron.



Carolina Izarraras, empleada de mostrador de una de las tiendas del primer cuadro de la ciudad, señaló que hasta la fecha no han acudido muchas personas en busca de los trajes de "Adelita", "charro" o algún personaje patrio.



"A lo mejor se debe porque de las escuelas aún no les han pedido nada de vestimenta, pero ha venido muy poca gente a llevar los trajes, esperemos que mejore la venta cuando se acerque el día 15", comentó.



El costo de los trajes oscila entre los 50 y 150 pesos, las prendas de menor costo son para niños pequeños, mientras que los más grandes son para infantes de edad escolar, explicó la joven.



Además de los trajes también hay accesorios como collares, pulseras, moños y lazos para el cabello de las niñas con precios no mayores a 100 pesos.



Otra vendedora del Centro confirmó que han sido pocas personas que han asistido a comprar, aunque sí le ha tocado que pregunten los precios de los trajes.



"Sí vienen pero andan comparando, hay tiendas que tienen más variedad como nosotros que tenemos de muchos trajes y colores e incluso blusas, así como trajecitos para niño", dijo.



Los vendedores esperan que aumenten las ventas esta semana con motivo del día del Grito.