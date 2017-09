Esperan en cuatro colonias contar con servicio de drenaje

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Malos olores, constantes fugas y riesgo de contraer alguna enfermedad, es a lo que a diario se enfrentan pobladores de colonias que carecen de drenaje, pues a pesar de tener títulos de propiedad o estar en proceso, no se les ha cumplido la promesa del servicio.



Algunas viviendas de las colonias Altares, Hermosa Provincia, Palo Verde Indeur e Insurgentes, son las que enfrentan este problema, ya que son asentamientos aledaños a zonas sin regularizar y el proceso de introducción de la red aún no inicia.



María Osuna tiene apenas tres años viviendo en la colonia Altares sobre la calle 27 en el límite que divide la colonia de la invasión, cuenta con papeles de la propiedad, pero no con todos los servicios básicos.



"Sí tengo luz, pero aquí afuera de mi casa es donde están conectados todos, yo compré la casa y nos dijeron que nos iban a poner drenaje, pero no han puesto nada, nos dijeron que iban a poner el columpio del agua, pero no han venido", platicó.



Ella, al igual que la mayoría de sus vecinos, se suministra de agua potable a través de un tubo que conduce el líquido de una toma irregular y que sirve para abastecer la regadera y el lavadero.



El principal problema es el baño, casi todos los habitantes de esta calle utilizan fosa séptica que en época de lluvia provoca innumerables fugas debido a que el baño improvisado se satura.



"Es un peligro que no haya drenaje, con las lluvias se me hundió la fosa y fue un cochinero, nada más vinieron a poner la manguera de un pozo y a mí me dijeron que ellos tienen que poner el columpio, no sé si tengo que ir a las oficinas", recalcó.



No tienen registro



Agua de Hermosillo no cuenta con un registro detallado de cuántos asentamientos o viviendas carecen de drenaje, pues según detalló el departamento de comunicación de la dependencia, no son ellos quienes se encargan de introducir la red de drenaje.



"A Agua de Hermosillo no le corresponde introducir la infraestructura de agua potable y drenaje en los asentamientos irregulares, hay colonias donde Servicios Públicos entrega agua con pipas".



Según datos proporcionados por Servicios Públicos Municipales son en total 20 colonias e invasiones donde se les suministra agua potable a través de pipas, entre las que se encuentran tres de las cuatro colonias sin sistema de drenaje.



La señora Francisca tiene más de 50 años viviendo en la colonia Hermosa Provincia, es uno de los cinco miembros de la familia que por años han batallado ante la falta de drenaje.



Su casa es la única de la cuadra que carece de este servicio, están conectados de manera irregular al agua potable y las fugas de agua es problema de todos los días.



"Yo ya estoy grande, mi hija apenas puede trabajar para ayudarnos y tengo otro hijo que tiene discapacidad, no sé ni qué tenemos que hacer, ya nos acostumbramos", platicó.



Obras pendientes



Una de las colonias que no tenía red de drenaje en su totalidad era la Adolfo López Mateos, pero según Agua de Hermosillo el sistema ya ha sido instalado en su totalidad.



Miguel Ángel Córdova Flores, director de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología de Hermosillo, dijo que no pueden instalar infraestructura de drenaje y agua potable en un predio que no está regularizado.



Invasiones como El Chaparral, Cajeme, 10 de Mayo, Guayacán, Humberto Gutiérrez, Las Cuevitas, Tres Reinas y Peredas, carecen del servicio de drenaje y no puede ser instalado hasta que cuenten con títulos de propiedad.



Cidue informó que en lo que va del año se han realizado obras de drenaje en las que se encuentran la ampliación de la red de drenaje sanitario en la zona Norte y Sur de la colonia Sierra Bonita o Miguel Valencia.



Además se encuentra la construcción de un colector de drenaje sanitario en el bulevar Luz Valencia entre Próspero Horizonte y Agustín Zamora en la colonia Mini Parque Industrial.