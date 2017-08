Trae a la ciudad sabor de Oaxaca

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Rodeado de cacerolas de barro con un tesoro ancestral, Felipe de Jesús Martínez, de 30 años, mueve una paleta de madera para que no se seque el delicioso manjar que emana un rico aroma a chile, chocolate, ajonjolí y demás ingredientes que conforman el artesanal mole oaxaqueño.



Diferentes colores, texturas y sabores son los que componen cada uno de los moles que vende Felipe de Jesús, oriundo de Mitla, Oaxaca, quien vino a probar suerte a Hermosillo para vender el tradicional mole oaxaqueño.



Con poco más de un año en la venta de este producto, Felipe aseguró que el mole es muy laborioso y difícil y se requiere de bastante tiempo para darle la textura y sabor que tanto caracterizan al producto, el cual es enviado desde Oaxaca.



"Me los manda un pariente que vive en Mitla, los engañaría si les dijera que sé hacerlo porque es difícil y el sabor tiene que ver también con la mano de la persona, es como cuando sus mamás cocinan y le gusta cómo lo hace, ese es el sazón de cada persona.



"Tengo casi un año vendiéndolos y es que son artesanales, tarda hasta un día para prepararse y es que están hechos al metate, es el que le da el sabor, yo en pocas palabras lo que les vendo es calidad, no cantidad", manifestó.



Además de la rica variedad de mole, Felipe también lleva consigo una comida tradicional de Oaxaca, los chapulines que forman parte de la dieta del bello estado.



"Tengo chapulines que son los más típicos de Oaxaca, si fue a Oaxaca y no comió chapulines hagan de cuenta que no fue, así como la carne asada la comen mucho aquí, allá es el chapulín.



"Los chapulines se comen como botana, a veces consumimos cosas muy sucias como lo es la carne de puerco, la carne de res, que tienen muchas toxinas, los camarones y todo eso y los chapulines comen sólo plantitas, están limpios", agregó.



Mole de frutas, verde, rojo, con ajonjolí, de almendras y los chapulines, deleitan el paladar de cada uno de los que prueban las delicias que vienen desde Mitla, Oaxaca, y Felipe con un alegre carácter atiende a los clientes que se sumergen en el sabor ancestral del mole oaxaqueño.