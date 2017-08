No habrá tolerancia ante maltrato animal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante el aumento de reportes de maltrato animal, el Centro de Atención Canina y Felina sancionará a los dueños desde la primera visita, sin previa notificación, informó el director Ariel Félix Ortiz.



El director detalló que a la semana se reciben de 15 a 20 reportes por maltrato animal, por lo que ahora los verificadores, al atender el reporte y cerciorarse de que una mascota sufre maltrato, sancionarán inmediatamente.



"Si tenemos una denuncia de maltrato animal y si los inspectores a la primera visita detectan que hay maltrato, desde ahí se le va a aplicar la multa, ya no vamos a esperar a dar la notificación y que él acuda a las oficinas a explicar porqué", explicó.



Según el Reglamento para la protección, atención y tenencia canina y felina de Hermosillo, se clasifica como maltrato animal el no tener a las mascotas en un lugar adecuado, tenerlos amarrados, no darles alimento ni brindarles atención médica veterinaria. "Si bien el reglamento es uno de los más completos, hemos visto que últimamente mucha gente ha amarrado a los perros, le niega la comida y eso se convierte en maltrato, también negarles el servicio médico es maltrato", comentó.



La responsable del área jurídica de Salud Municipal, Gabriela Saldívar, detalló que en lo que va del año se han aplicado 35 multas, en su mayoría por agresión animal hacia otro animal o hacia una persona.