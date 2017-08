Resulta la lluvia más destructiva

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un total de 126 reportes, la lluvia que cayó el miércoles por la noche es la que más daños ha dejado en la ciudad durante esta temporada, informó el director de la Unidad Municipal de Protección Civil.



Guillermo Moreno Ríos indicó que aunque no ha sido la más copiosa, con un acumulado de 51 milímetros, los vientos de hasta 87 kilómetros por hora, fueron la causa de los daños que se presentaron sobre todo en la zona Centro de la ciudad.



"Se presentaron acumulados en la zona Norte según Conagua de 51 milímetros y en la zona Centro de 31 milímetros, se presentó una intensidad máxima torrencial de 138 milímetros por hora, pero los máximos acumulados fueron de 51 milímetros", explicó.



De los 126 reportes que se presentaron los más recurrentes fueron árboles caídos, con un total de 41, además de 27 reportes de apagones, 27 de cables en el piso, 16 postes afectados y seis inundaciones en domicilios particulares.



En la noche del miércoles también se presentaron tres derrumbes, uno de una barda en la colonia Palo Verde, otro de un techo de un taller mecánico y el otro de una vivienda en la colonia Centro, donde se rescató a una persona que resultó ilesa.



"Hubo el rescate de una persona de la tercera edad en la calle Monterrey y García Morales por parte del Departamento de Bomberos, pero donde ella estaba no se presentó el derrumbe", dijo.



En esta tormenta no fue necesario abrir los refugios temporales, además Moreno Ríos agregó que aunque hubo seis canales que registraron su máxima capacidad, ninguno se desbordó ni fue necesario retirar personas de los mismos.



De manera preventiva se cerraron cinco vialidades que anteriormente ya habían presentado inundaciones, como el caso del desnivel de Américas y Luis Encinas, además de Colosio y San Bernardino, donde se rescató a una persona de un vehículo varado.



En lo que va de la temporada de lluvias se han registrado un total de 441 reportes de parte de la Unidad Municipal de Protección Civil, y esta lluvia presentó el máximo reportado en las 11 tormentas que se han presentado en la ciudad desde inicios de julio.



Para este sábado se pudiera presentar lluvia arriba de 25 milímetros con vientos de hasta 50 kilómetros por hora, por lo que la UMPC pidió extremar precauciones y no tirar basura en canales ni vialidades para evitar inundaciones.