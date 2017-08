Le gustan a Jesús las Matemáticas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En el seno de una familia humilde vive Jesús Sait Hernández Figueroa, de 8 años, quien sólo piensa en divertirse y disfrutar su niñez; el pequeño es feliz, y al igual que muchos niños de la invasión El Guayacán tiene muchas carencias.



Jesús Sait, conocido como "El Chino" por sus amiguitos en El Guayacán, camina junto a su mamá largos tramos para poder ir a la escuela Octavio Paz, en donde se destaca en Matemáticas, materia que es su favorita.



El pequeño tiene promedio de 9 y destaca en deportes, practica futbol y basquetbol en su escuela, y está ansioso por volver para continuar sus estudios.



"A mí me gusta mucho el futbol y el basquetbol, ya los he jugado en la escuela; pasé con un promedio de 9 y me gustan mucho las Matemáticas y me saqué un 10 en la materia, me gusta ir a la escuela porque juego con mis compañeros y también a aprender", comentó.



Quiere tener pronto sus útiles escolares y su mayor deseo es tener una mochila y cuadernos de su personaje favorito, Supermán, pero su precaria situación ha hecho que sus padres sólo puedan comprarle colores al pequeño.



"Lo único que tengo para la escuela son colores, me gustaría ya tener mis libros y todo eso, mi personaje favorito de la televisión es Supermán", expresó.



Jesús Sait sólo piensa en terminar la escuela y en jugar como todo niño, pero a diferencia de muchos le ha tocado vivir situaciones difíciles que lo están motivando para poder salir adelante.



Si desea apoyar puede traer útiles escolares a nuestras oficinas en Sufragio Efectivo y Mina No. 71, en la colonia Centro.