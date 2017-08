Les "pega" fuerte la lluvia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Terribles afectaciones sufrieron vecinos de La Caridad y de la invasión El Guayacán, quienes señalaron que la fuerte precipitación de la noche del miércoles los tomó por sorpresa y les provocó daños que tardarán mucho tiempo en ser reparados.



Pavimento dañado, inundaciones, colapso de drenaje y acumulamiento de basura, fue de lo mucho que reportaron vecinos de la colonia La Caridad, en donde también tuvieron afectaciones en el cableado eléctrico.



De 30 hasta 40 centímetros es lo que subió el agua en las casas de los residentes de La Caridad, pues vecinos aseguraron que fue mucha la cantidad de agua registrada en la zona.



"Fue inesperado en cierta forma no parecía que iba a llegar tanta agua, por más mínima que sea una precipitación o considerable siempre nos inundamos, es por el declive de la calle", comentó Mary Téllez, una de las más afectadas de La Caridad.



Alma Leticia Pérez, vecina que sufrió daños en sus muebles, comentó que fue mucha el agua que corrió por la colonia, lo cual provocó el colapso del drenaje en la zona.



"Fue muy rápido, mis muebles se mojaron, los sillones, porque el agua subió como unos 40 centímetros y luego las bases de las camas también se mojaron; el drenaje se colapsó y salió por el excusado, se me inundó el baño", comentó.



Los daños fueron diversos por dentro y fuera de las viviendas.



"Faltó un poquito para que se me metiera el agua", aseguró Martha Nevárez, quien también se vio afectada por la creación de un megabache de al menos 3 metros por fuera de su cochera.



Vecinos de la colonia La Caridad comentaron que son ríos de agua los que se hacen durante las lluvias, los cuales ponen en peligro a las familias del sector debido a la fuerza de la corriente que ha llegado a arrastrar carros.



Grandes pérdidas



Otros de los más afectados al Norte de la ciudad fueron los habitantes de la invasión El Guayacán, los cuales tuvieron pérdidas parciales y totales de sus viviendas debido a la fuerte lluvia.



A Judith Ruiz, madre de tres pequeños, la lluvia la tomó por sorpresa derrumbando su casita de lámina, dejando pérdidas totales, además de haber arriesgado la vida de ella y su hija.



"Todo se perdió de mi casa, pues anoche todo se me voló y pues me tuve que ir para la esquina con mi mamá y pues se me voló en cuanto empezó la lluvia y pues ahorita me andan arreglando con lo que queda.



"Tuvimos que brincarnos la ventana mi hija y yo para poder salir porque los alambres de la luz se cayeron al piso y estaba todo mojado", comentó la afectada.



Aunque con menos pérdidas, pero sí con un gran susto, Francisca Gonzalez Mendoza, vecina del Guayacán, tuvo daños en su vivienda.



"Estuvo muy fuerte el granizo, el agua, se me mojaron las camas, las cobijas, las almohadas y se me goteó, luego se me derrumbó el baño, se hundió todo para abajo y pues por lo menos no se me levantaron los techos, a otros sí, a una familia se le cayó bien feo su casa", aseguró.



La lluvia que se registró el miércoles en la noche tuvo un total de 51 mm de agua con ráfagas de viento de hasta 87 km/h, motivo por el cual vecinos de la zona Norte de la ciudad solicitan la ayuda de Protección Civil para juntos encontrar una solución.