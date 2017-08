Rampa de Kino tampoco la utilizan los ribereños

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La rampa para botado de embarcaciones que recién se reconstruyó en Bahía de Kino no es apta ni para los botes menores que utilizan los pescadores ribereños de la zona, por lo que permanece sin ser utilizada.



"No se está usando porque no le dieron la terminación, le faltan al menos dos o tres placas más hacia el agua, si bajamos los remolques ahí quedan embancados", indicó Víctor Zazueta, un pescador del lugar y usuario de la rampa.



A principios de mayo la compañía veracruzana R2 Gerencia de Proyectos inició la obra de la pendiente y se entregó a inicios de julio, como responsable del proyecto estuvo Rabindranarth López Rivas, ingeniero enviado por la empresa.



Pero quienes utilizan la rampa para hacer embarcaciones al mar, como los pescadores ribereños locales, habitantes y turistas que botan sus yates y pangas, señalaron que no quedó bien construida, ya que no les permite tirar sus barcas al agua sin que resulten con daños.



PAGAN UN TRACTOR



Carlos Alberto y Víctor Zazueta utilizan pangas para la pesca de la jaiba, son dos de los alrededor de 15pescadores que a diario usanla rampa Sur en la Playa Estela en Bahía de Kino para lanzar sus botes e ir a conseguir el producto.



Indicaron que al no poder utilizar la pendiente, los pescadores que no tienen forma de echar las pangas deben pagar el servicio de tractor para que les ayude en esa labor, con lo que incurren en gastos."Estaría fabuloso que autoridades hicieran ese trabajo como debe de ser porque sería una gran ayuda...", dijo Víctor.