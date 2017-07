Casa abandonada es nido de malvivientes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una vivienda en estado de abandono se ha convertido en el dolor de cabeza de vecinos de la colonia San Luis, quienes afirmaron que es utilizada como nido de malvivientes y basurero.



Lo que anteriormente funcionaba como tienda ahora luce desolado y con maleza crecida y basura acumulada, por lo que vecinos piden la limpieza de este lugar ubicado en las calles Lampazos y Parral.



"La verdad no sé si lo han reportado o si tiene dueño, pero tiene muchos años así, no recuerdo cuántos, pero hay mucha basura, no limpian y la misma gente va y tira de todo", expresó un vecino.



Además de la basura que se acumula en esta vivienda los residentes reportaron que frecuentemente ingresan malvivientes e incluso han quemado basura en el lugar.



"Es nido de vándalos, se meten no sé si a drogarse o qué, pero es muy peligroso ya han quemado basura y si no les hacen nada van a provocar un incendio", recalcó.