Solicitan retirar maleza y basura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Café Combate reportaron la basura y maleza acumulada que se encuentra en una banqueta de la calle Cerro del Oro.



A pesar de las múltiples quejas de los vecinos sobre este lugar esquina con la calle Rosario Ibarra, las autoridades no han atendido el llamado y las molestias se siguen presentando.



"Es el espacio para la banqueta porque no está construida y la gente cochina viene y tira la basura, ramas y hasta animales muertos, es una peste y se ve muy feo, de por sí la colonia se ve sucia por las calles", comentó una vecina.



Los habitantes de esta zona manifestaron que además de los malos olores y la mala imagen, la basura obstruye el paso peatonal y al bajarse de la banqueta se exponen a sufrir un accidente.



"Por esta calle los carros pasan muy rápido, es una de las entradas a la colonia y no se fijan si hay niños o adultos caminando por la calle, pero si las banquetas no están bien, pues tenemos que usar la calle", dijo.