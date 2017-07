Solicitan seguridad alrededor de escuela

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Presuntamente menores de edad fueron los que provocaron el incendio de dos aulas de la Escuela Primaria Mártires de Cananea 1906, localizada en la colonia Sonomex, y los vecinos piden más seguridad por los robos y daños constantes en el sector.



Según datos proporcionados por Seguridad Pública, el siniestro se registró alrededor de las 16:00 horas del domingo, en el platel localizado sobre las calles Leandro P. Gaxiola y bulevar Las Torres.



Se detalló que dos salones sufrieron daños ocasionados por fuego directo, así como en los periódicos murales que se encuentran por fuera de las aulas, pero Bomberos de Hermosillo lograron sofocar el fuego a tiempo y evitar más propagación.



Consternados por lo sucedido, vecinos del lugar aseguran que no es la primera vez que suceden robos o daños en dicha institución, al igual que en las casas de los alrededores y comercios, que en los fines de semana la mayoría de ellos se encuentran desolados.



"La verdad sí necesitamos mucha seguridad, hacen mucho daño los chamacos de aquí, dicen que eran unos niños los que andaban adentro de la escuela, yo no los vi pero una vecina me platicó que vio a los niños esos, pero pensó que se habían metido a jugar", externó una de las vecinas.



Por fuego directo



Gerardo Jiménez Ochoa, director de la Policía Preventiva, destacó que efectivamente los vecinos de la colonia les comentaron que habían sido menores de edad los que provocaron el siniestro, y los bomberos mencionaron que las causas fueron el fuego directo.



"Hay vecinos que manifestaron que fueron unos menores que andaban jugando con un encendedor, otros manifiestan que no, pero se está averiguando; el día de ayer (domingo) la persona que estaba cuidando la escuela manifestó que no hubo robo, sólo que metieron la mano por la cortina y prendieron fuego", dijo.