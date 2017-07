Busca Brayan ganar lucha a la leucemia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"¿Oncología? ¿Qué es eso?", dijo María del Pilar una madrugada de agosto en el hospital, momentos antes de que los médicos le avisaran que su hijo Brayan, con 4 años de edad cumplidos esa misma noche, había sido diagnosticado con leucemia.



"Nos cayó como agua fría, no sabíamos cómo reaccionar, qué iba a pasar, si se iba a morir; tardó tres meses internado y grave, con plaquetas, se le estaban parando los latidos del corazón y nos daban muy pocas esperanzas", recordó María del Pilar Herrera.



A casi un año de distancia de aquella noticia, Brayan se mantiene alegre y travieso como siempre, en la lucha diaria contra la leucemia aguda linfoblástica, un tipo de cáncer que afecta la producción sana de glóbulos blancos.



"Recibe bien las quimioterapias, es como si no tuviera nada, como si fuera otra cosa, como si en vez de su tratamiento le dieran adrenalina, o una soda, porque lo activa; él es alegre, pero se atrasó en el habla, se nos ha complicado mucho en eso", dijo su madre.



Sin embargo, sobrellevar la enfermedad no ha sido sencillo, sobre todo cuando la economía familiar no da para costear los gastos que conlleva; su padre es ayudante de electricista y la mitad de su sueldo se va en pagar comidas, pasajes de camión y taxis por las noches para que Brayan pueda asistir a sus citas médicas y quimioterapias.



Brayan vive con sus padres y sus dos hermanas menores, de 2 y 1 año de edad, en una pequeña casa en la colonia Sahuaro Final, donde deben dormir todos en un solo cuarto con un cooler para pasar el caluroso verano de Hermosillo; dicho aparato no funciona bien y no es adecuado para la condición de salud del menor.



La manera de ayudar a Brayan y a su familia es con la donación de un equipo de refrigeración y apoyo para costear los gastos de traslado desde su casa hasta el hospital; algunos muebles también serían de utilidad.



Para más información puede llamar a la señora María del Pilar al celular 6624 220160.