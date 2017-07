¡A sacar la basura más temprano!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el objetivo de que los empleados laboren el menor tiempo posible en las horas críticas de calor, se hizo un cambio en el horario de recolección de basura y se adelantó 30 minutos, señaló Luis Fernando Pérez Pumarino.



El coordinador de Servicios Públicos Municipales indicó que esta medida se tomará durante la temporada de calor y los trabajadores entrarán a las 04:30 horas para salir a laborar a las 05:00.



"Lo que hemos hecho es bajar un poquito el primero y segundo turno, en vez de salir a las 5:30 de la mañana, ahora están saliendo a las 5 y eso está ayudando a que el segundo turno salga a las 8:30 en vez de las 9:00", comentó.



Estos cambios ayudarán a que quienes realizan estas labores puedan hacerlas en condiciones óptimas en cuestión del clima y protegerse del calor, explicó.



Pérez Pumarino detalló que son alrededor de tres a cuatro horas de recorrido, por lo que 89 de las 100 rutas realizan un 85% de la recolección y se cubre en los dos primeros turnos, mientras que las restantes salen un poco más tarde sin afectar el servicio.



"Estamos hablando de 89 rutas, ya que alrededor de once son las que traen una tercera vuelta, es media hora nada más pero no afecta al servicio que estamos prestando", dijo.



A la fecha no se han recibido las cinco nuevas unidades de recolección pendientes, mencionó, por lo que se espera que este mes sean entregadas para eficientar el servicio en los tres sectores de la ciudad.