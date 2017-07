Vuelve a brillar figura de Abigael

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para que el poeta volviera a sentarse en su banca, completo, el escultor tuvo que trabajar horas en su estudio reconstruyendo piezas, taladrar bajo el Sol la figura hasta dejarla lista para la restauración e incluso batallar para conseguir electricidad y así poder soldar las nuevas piezas.



"No importa que no haya ganancias, no importa que haya un solazo horrible, no importa andar buscando de dónde vamos a obtener electricidad; ver la escultura completa, restaurada, como originalmente fue planeada, me satisface completamente", dijo Óscar Cedillo, creador de la estatua de Abigael Bohórquez.



Ahora Abigael tiene de vuelta sus herramientas: Gafas, lápiz y su libreta que garabatea un fragmento de su poema "Exordio": "Oh, POESÍA, condúceme, desgástame, desquíciame, procede, de donde estés, ordena y ponme a caminar".



El escultor asegura que ahora será bastante difícil volver a violentar la estatua ya que, por ejemplo, la libreta tiene una placa de metal en el centro que, a su vez, fue soldada a la mano y a la pierna de la representación del caborquense.



"No hay nada que tenga valor comercial; es pura fibra de vidrio, resina y baño de bronce, en una cantidad muy pequeñita; no vale la pena la destrucción, entonces ojalá que ahora sí se mantenga intacta la pieza y que dure muchísimos años así", dijo el escultor.



Óscar Cedillo invitó a los hermosillenses a cuidar de Abigael, que es nuestro: "Yo creo que debe reiniciarse la cultura de respeto por lo que es ajeno; aunque la estatua es propiedad de la ciudad, es de todos, a todos nos pertenece y debemos cuidarlo".



"Un poeta es como un escultor", contó, "pero el material que usa para trabajar son las palabras. Entonces, cuando ves cómo un poeta construye cosas con sus palabras y cómo al final todas unidas te dan una obra, algo que se puede admirar, es impresionante.



"Yo no soy de literatura, pero no necesito explicación de ninguna de sus obras, porque por sí mismas hablan".