Escombro de rampa deberá de retirarlo el contratista: Constructor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La rampa para botado de embarcaciones en Bahía de Kino se reconstruyó conforme a las especificaciones de la Conapesca, y los materiales que quedaron alrededor son responsabilidad del contratista, destacó Rabindranath López Rivas.



Usuarios de la pendiente se quejaron de la mala calidad de edificación de la obra, así como de que no cumple con los requisitos para los botes que en ese lugar se hacen a la mar, pero ésta ya fue concluida por parte de la compañía ganadora de la licitación.



El ingeniero encargado de la construcción de la rampa afirmó que se apegó al plazo de ejecución que le dictaron desde la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) y al diseño y a los detalles que para este tipo de obras da la dependencia.



"No tengo idea, no soy ni pescador ni marino ni nada, sólo sé que las medidas son las adecuadas para el tipo de embarcación de la región", refirió cuestionado el viernes pasado respecto a si la rampa cumpliría con las especificaciones de los usuarios.



Dependencia que licitó deberá exigir por defectos : CMIC



Todo trabajo tiene sus garantías y en este caso la dependencia que licitó debería exigir por los defectos y vicios ocultos de la obra, indicó la presidenta estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).



"Desconozco el contrato como para decirte qué tipo de sanciones le corresponden, el reclamo sería con la dependencia, organismo, etcétera, con quien la empresa hizo el contrato, pero yo desconozco ese contrato, tendría que ver eso", manifestó Ana Karina Maldonado Andrews.



Si fue la Conapesca quien solicitó la obra, explicó, es esta oficina la que debe solicitar que se haga efectiva una garantía, mientras que terceros pueden denunciar el estado de la recontrucción de la rampa ante la Secretaría de la Función Pública.