Urgen donadores de sangre para joven con leucemia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La familia Hernández Rangel solicita urgentemente donadores de sangre para Miguel Gerardo Hernández, quien padece de leucemia linfoblástica.



Fue en enero de 2017 cuando el joven de 20 años de edad tuvo una recaída, pues años atrás ya había vencido a la enfermedad.



Actualmente está aislado en el Hospital Ignacio Chávez, del Isssteson, donde recibe las quimioterapias y debido al tratamiento necesita muy seguido de sangre y plaquetas, algo que se ha vuelto muy difícil de conseguir para la familia.



Miguel Gerardo Hernández radica en San Luis Río Colorado y en Hermosillo, no cuenta con familiares o amigos que lo apoyen siendo donadores.



Oriana Hernández, hermana de Miguel, comentó que aunque su hermano en este momento está estable, después de las quimioterapias puede tener una baja de plaquetas, por lo que es indispensable contar con las unidades.



“Gracias a Dios el hospital tiene un banco de sangre y nos ha estado apoyando, pero a veces no tienen la suficiente y pues no contamos con ella, por eso necesitamos donadores de sangre y de plaquetas no es tanto pero también ocupamos”, manifestó.



Es sangre A- u O- la que se ocupa y de plaquetas es de cualquier tipo de sangre.



Para poder ayudar al joven puede comunicarse al teléfono 6531025835 o bien acudir directamente al hospital Ignacio Chávez, que se localiza sobre la avenida Aguascalientes entre Mariano Matamoros y Retorno 101, en la colonia Modelo.