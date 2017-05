Detectan 5 mil tumbas en estado de abandono

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cinco mil tumbas en estado de abandono fueron detectadas en el panteón Sahuaro (Municipal), lo cual corresponde al 10% de las lápidas del lugar, según censo que realiza el Ayuntamiento de Hermosillo, informó Ignacio Mátuz.



El subdirector operativo de Panteones de Servicios Públicos Municipales señaló que este registro tiene el objetivo de contactar a los consanguíneos para que las rehabiliten.



Además este censo servirá para que los familiares puedan encontrar las tumbas donde están sus difuntos de una forma más sencilla y rápida, dijo, debido a que se está llevando de forma manual por trabajadores de la dependencia.



Indicó que este ejercicio ya se llevó a cabo en el panteón Sahuaro o Municipal y se culminó hace unas semanas, por lo que se pasaron al panteón Yáñez, donde llevan un 10% de avance.



"Estamos manualmente recavando la información para dar la ubicación inmediatamente, en caso de que no haya familiares se tiene un proyecto", comentó.



Explicó que debido a que las tumbas son propiedad privada no se puede disponer de ellas, por lo que no se realizarían los trabajos de exhumación sino que se busca invitar al ciudadano a acercarse e identificar la propiedad para darle mantenimiento.



"Vamos a pedirle el apoyo a la ciudadanía, ya después se tomará la decisión si se procede legalmente, pero ahorita no hay a un futuro próximo el reutilizar estos espacios", dijo.



Actualmente el panteón Sahuaro cuenta con 45 mil tumbas y aproximadamente mil 500 espacios disponibles para ser utilizados durante un lapso de un año.



Con el censo que se realizará en todos los panteones se busca conocer la ubicación de aproximadamente 81 mil tumbas, manifestó el titular de Servicios Públicos, Luis Fernando Pérez Pumarino.



El panteón Yáñez cuenta con 25 mil lápidas, el del Palo Verde con 7 mil y el de La Manga con 4 mil espacios ocupados.