Miles visitan los panteones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante el Día de las Madres alrededor de 45 mil personas acudieron a los diferentes panteones de la ciudad, para lo cual se trabajó previamente y que estuvieran limpios, manifestó el titular de Servicios Públicos Municipales.



Luis Fernando Pérez Pumarino señaló que durante mes y medio retiraron 160 toneladas de basura de los cuatro panteones de la ciudad y que del lunes al miércoles se llevará a cabo otro registro para conocer cuántos desechos se acumularon estos días, aunque podría rondar las 18 toneladas.



"Pedimos a los ciudadanos que nos ayuden, que una vez que limpien su espacio no lo dejen ahí, que utilicen los botes de basura que fueron colocados y así los camposantos se mantengan limpios", manifestó.



La dependencia participó en la limpieza con 100 trabajadores de las diferentes direcciones, como Panteones, Parques y Jardines, Recolección, Sanidad y Limpia.



Colocan ofrendas



En los últimos ocho meses, familiares de María Amparo Ibarra han acudido a su tumba para colocarle ofrendas florales, prender veladoras y colocar otros adornos para mantener vivo su recuerdo.



Una de las hijas, Marcela Miranda Arvizu Ibarra, comentó que cada mes sus hermanas y cuñada acuden a visitar a su mamá, y este Día de las Madres no fue la excepción, debido a que todas le llevaron flores y trataron de arreglar su sepulcro lo mejor posible.



"Hasta el momento no hemos podido poner bonita su tumba porque aún es reciente, pero hemos venido cada que podemos a visitarla y dejarle flores", comentó la joven de la colonia Mirasoles.