Celebra trabajando el Día de las Madres

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A sus 75 años de edad la señora Trinidad Contreras Hernández sigue trabajando y hasta el Día de las Madres lo celebra vendiendo sus productos.



Desde hace 22 años se dedica a la venta ambulante de diferentes productos y actualmente empaca y vende almendras, nueces, pasas, arándanos y frutos secos.



A su edad camina por todo el Centro de la ciudad, se va calle por calle ofreciendo sus productos para mantenerse.



"Yo hago esto porque no puedo estar sin hacer nada en mi casa porque vivo sola, todos los días salgo a vender y ayudarme un poco con los gastos de la casa".



"Es muy triste que no me den trabajo si tengo muchas ganas de trabajar, por eso a veces vendo hasta de lo ajeno, que no es mío pero me pagaban por vender", manifestó.



Sus manos reflejan años de trabajo, su rostro está cansado pero su sonrisa ilumina a cada persona que pasa enseguida de ella, pues a cada una le da su bendición.



"Yo soy muy feliz porque tengo una hija que me cuida y sí me ayuda y hay mucha gente muy buena conmigo que siempre me anda procurando para comprarme de mis productos".



"Mi hija y su familia me festejan el Día de las Madres, hacen una comida especial y me tratan muy bien", contó.



Doña Trinidad Contreras va por las calles vendiendo sus bolsitas con frutos, pero regularmente se localiza sobre la calle Doctor Noriega y Guerrero, en la colonia Centro.