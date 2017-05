Halla motivación en sus seis hijos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luz y alegría en su vida es lo que siente María de los Ángeles Tineo por sus seis hijos, quienes representan su principal motivación para salir adelante y aprender algo nuevo diariamente.



La hermosillense de 71 años de edad, además de haber tomado cursos de primeros auxilios, yoga, tai chi y baile, actualmente estudia computación en Abuelos Trabajando I.A.P.



Contó que la máxima expresión de amor para ella son sus hijos, de los cuales tres radican en California y tres en Hermosillo.



"Tuve seis hijos, se llaman María de los Ángeles, Luis Enrique, César René, Elizabeth, Anilú y Lizeth, son mis reyes, mis amores, también tengo 17 nietos y una bisnieta".



Dijo que gracias a ellos y por motivación propia tomó la iniciativa de inscribirse en el curso de computación en la institución, a la cual asiste lunes y miércoles, de 10:00 a 12:00 horas.



"Me gustó porque mantengo más activa mi memoria porque ya nos está fallando y para convivir con mis amigas, hemos formado un buen grupo".



"Me parece muy buena actividad, me ha ayudado mucho en estar activa, no durmiendo siesta en mi casa".



Una madre de familia muy activa es María de los Ángeles, pues dijo que aunque pasen los años y los hijos crezcan, siempre existe la oportunidad de aprender algo nuevo.



"Anteriormente estudié primeros auxilios, me dediqué al comercio, también he tomado curso de tai chi y baile, hice yoga también".