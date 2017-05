Disfrutan abuelitas un alegre festejo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Música, cantos, juegos y comida es lo que disfrutaron en el festejo del Día de las Madres los huéspedes del asilo de ancianos Juan Pablo II.



Fue en la hora de la comida cuando jóvenes y miembros dedistintas instituciones visitaron a los abuelitos para pasar un rato agradable y regalarle una flor a cada una de las mujeres, que aunque no fueron madres también las festejaron.



El señor Adalberto García Montes interpretó varias canciones para amenizar la tarde y alegrar a los asistentes.



Concepción Yánez, de 82 años de edad, dijo sentirse muy contenta por cada celebración que realizan y de que vaya gente a visitarlos.



"Me gusta mucho que venga la gente para poder platicar y comer porque no siempre tengo apetito.



"Yo no tuve hijos pero sí crié a muchos niños y por eso también me festejo el Día de las Madres, porque yo siento que tuve muchos hijos", manifestó.



Rosa Guadalupe Cubedo mencionó que cada año se la pasa muy bien y muy contenta, principalmente porque la música no falta.



"Me gusta mucho cuando nos festejan el Día de las Madres porque nos traen regalos, nos toman fotos y cantamos, a todos nos gusta que hagan fiesta aquí en el asilo", comentó.



Durante dos horas hombres, mujeres, trabajadores y voluntarias estuvieron conviviendo con los adultos mayores, quienes se vieron muy divertidos y felices al festejar el Día de las Madres.