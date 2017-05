Jaume cuenta historias para generar acciones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un hecho difícil en su juventud, cuando por rebeldía estaba alejado de su fe católica, llevó a Jaume Vives Vives a decidir que sería a través de contar historias la manera en que ayudaría a otras personas que pasaran por su misma situación.



"La gracia de escribir algo es que a alguien le vaya a hacer bien y a alguien le tiene que molestar, porque si a alguien no le molesta es que en algo estoy fallando, algo estoy haciendo mal. Y si a nadie ayuda, no tiene ningún sentido", destacó.



Jaume es un periodista y escritor español nacido en Barcelona que actualmente cuenta con 24 años de edad, y en su corta y fructífera carrera ha escrito tres libros, que nacieron de dos viajes y tres proyectos periodísticos.



El inicio de su vocación periodística nació cuando, todavía en el bachillerato, escribió la historia de un grupo de jóvenes que dedicaban las noches de sus fines de semana a dar comida y cobijas a indigentes en Barcelona.



"Hice un libro de 10 historias, de gente mayor muriendo sola en sus casas, padres de familia alcoholizados, historias de vida que no imaginaríamos, que parecería increíble que haya una persona muriendo sola en su casa en una ciudad de dos millones de habitantes, pero pasa", expresó.



Una vez que plasmó esas historias y las dio a conocer, decidió que contaría más a fondo el modo de vivir de sus protagonistas, una forma que es desconocida por el común de las personas que, por ejemplo, no están en situación de calle.



VIVIR CON INDIGENTES



La idea de Jaume fue irse a vivir ocho días en la calle con indigentes. Pero tenía sus limitaciones: Él sabía que no sentiría la soledad y el abandono como ellos porque su familia y amigos lo esperaban en casa. Sabía que podría tener de nuevo una vida normal.



"Partiendo de esas limitaciones me fui a la calle con la idea de que me explicaran lo poco que yo pudiera recibir, percibir, ver, sentir, intentar entender y explicar a la gente que no somos conscientes de que tenemos muchos motivos para darnos a los que más nos necesitan", refirió.



Pero los indigentes son similares en todo el mundo, expuso, pues todos, a excepción de las diferencias culturales, están solos. Y la gente "normal" cree que no salen de la situación de calle simplemente porque no quieren.



"Tanto la persona que está en la calle, como la persona que no lo está, o sea nosotros que tenemos la suerte de tener una casa, buscamos lo mismo, que es amar y ser amados, en la medida en que el hombre no es capaz de amar o no se siente amado tiene un vacío", consideró.



LA FALTA DE AMOR



Dado que el principal problema es la falta de amor, apuntó, ningún programa asistencialista, privado o público podrá solucionar de fondo el problema de las personas que viven en la calle y que han normalizado la falta de reglas en su actuar.



A la par que contaba estas historias, el joven periodista se enteró de que había personas en Líbano y en Iraq a quienes estaban matando, en medio de la crisis humanitaria de estas naciones, por el simple hecho de ser cristianos.



"Descubro luego que hay gente, en pleno siglo XXI, que está muriendo por Cristo y entonces pienso primeramente que hay que hacer algo", comentó sobre la narrativa y la forma en que nació su tercer libro, "Viaje al horror del Estado Islámico".



Destacó que luego de un mes en aquellos países y de muchas dificultades para entender lo que ocurría, se dio cuenta de que lo que dicen los medios de comunicación es una cantidad mínima de la realidad que se vive.



"Ahora la idea es ir este verano de nuevo a Iraq y hacer la segunda parte de este documental", anunció.



, "dos años después y ver a esas familias cómo están, enseñar este documental en campos de refugiados, eso sería lo que hacer".