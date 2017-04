Vecinos desalojan a jóvenes "invasores"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En medio del hartazgo por los actos delictivos que presuntamente causaban en su colonia, vecinos del fraccionamiento Floresta desalojaron a tres jóvenes que invadían una vivienda la cual incendiaron antes de retirarse del lugar.



Habitantes de la colonia ubicada al Norponiente de Hermosillo explicaron que fue debido a que ya no aguantaban los robos constantes en sus casas y los actos delictivos que los presuntos cometían día y noche en el sector, que decidieron unirse y llevar a cabo el desalojo.



Por temor a represalias, los vecinos prefirieron mantenerse en el anonimato, pero comentaron que eran alrededor de tres meses el tiempo que dos hombres de entre 18 y 20 años de edad invadían la casa número 44, ubicada sobre la calle Girasoles y Monarcas.



"Ya estaban ahí desde ese tiempo y la verdad ya estábamos hartos de los robos, de que nos hicieran daño, ya no dormíamos del miedo de que se nos metieran, ayer (domingo) en la mañana los sacamos y les sacamos el cochinero a la calle para limpiar de una vez y que se fueran", relató una vecina.



La reportante platicó que días antes habían tenido una reunión de vecinos y se acordó desalojar a los presuntos delincuentes, y a las 09:30 horas del domingo un grupo de alrededor de 12 familias logró desalojar a los acusados, quienes en todo momento se mostraron agresivos.



"Se pusieron bien mal, de hecho intentaron tirar golpes y todo, salieron dos chamacos y una mujer joven, pero no querían, incluso cuando salieron con su mochila y se fueron nos dimos cuenta que se empezaron a quemar los colchones que estaban adentro y apagamos entre nosotros porque no vino ni Bomberos ni la Policía", reveló.



Una patrulla llegó cuando ya se habían retirado los presuntos, aclaró la informante, y se llevaron a la joven que salió con los otros dos hombres, pero los agentes no averiguaron lo que sucedía y no les importó lo que expresaban los vecinos afectados.



Entre los múltiples delitos que supuestamente habían cometido los invasores, estuvo la muerte de tres perros que cuidaban las calles por las noches, ya que según externaron, los canes ladraban mucho a la hora de que los jóvenes intentaban robar.