¿Qué debo de llevar?

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un modo de prevenir complicaciones graves de salud en las próximas vacaciones es llevar un kit de primeros auxilios, el cual se convierte en un pasajero más de viaje.



Germán Tirado Cantú, médico general, indicó que nunca se sabe qué puede llegar a pasar en el camino, por lo que preparar el botiquín es fundamental.



"En ocasiones puede llegar a presentarse alguna emergencia en el camino, a veces son los mareos, vómito, alguna caída o dolor estomacal".



"Para todo ello hay que estar preparados y siempre cargar con un pequeño kit de primeros auxilios que no abarca mucho espacio y es fácil de acomodar", manifestó.



Entre lo que tiene que llevar es el paracetamol, alcohol, agua oxigenada, paquete de gasas y vendas, tela adhesiva, curitas, medicamento para el mareo, dolor y vómito.



Tirado Cantú resaltó la importancia de llevar vinagre en caso de ir a la playa, ya que éste ayuda con la quemadura de aguamala.



"Al rociar vinagre blanco en la zona afectada mitiga el ardor, pero aún así hay que acudir a una unidad de emergencia", detalló.



Las personas que sufren de enfermedades crónicas también deben de llevar su medicamento, aún si el viaje es muy corto y de un solo día.



"Siempre hay que llevar consigo las pastillas o la insulina y en caso de requerir que esté refrigerado hay que llevar una hielera o bolsas especiales.



"Para aquellas personas que se marean en el camino, unos días antes tienen que ir con el médico a que les recete algo para eso y que en el camino no se sienta mal", agregó.



Germán Tirado Cantú hace un atento llamado a la comunidad para evitar accidentes, y recomendó no manejar cansado ni bajo los efectos del alcohol o alguna droga, así como alimentarse bien y tomar mucha agua para evitar deshidrataciones.