Conserva la herencia familiar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El aroma a tortillas recién hechas en hornilla llama la atención de los habitantes de la colonia Ley 57, donde desde hace más de 43 años, la señora Sara Galaz prepara a diario las tortillas con la receta familiar.



Por fuera de su casa ubicada en la calle Constituyentes, Sara, de 67 años, coloca una hornilla y una mesa, donde a la vista de los peatones y con ayuda de sus brazos va dando forma a las tortillas grandes.



"Una hermana me enseñó a hacer tortillas, mucha gente les dice sobaqueras, no se porqué si nomás llega a los brazos, se llaman tortillas grandes y el truco está en que el comal tiene que tener esa forma para que la tortilla quede bien hecha", platicó.



Originaria de Bacadéhuachi, la señora Sara se ha ganado su clientela en este lugar, pues desde que dejó su pueblo natal ha vivido en esta colonia en compañía de sus hijos quienes ahora ya formaron su familia.



"Tengo mucha clientela, aquí vienen a comprarme de todas partes, ya me conoce la gente de aquí, además de las tortillas también hago empanadas y pan casero; ahorita estoy sola, soy viuda, mis hijos trabajan, pero sí los veo seguido", dijo.



Sin importar el calor o el frío, Sara elabora las tortillas grandes todos los días, mientras los vecinos se detienen a observarla y a comprar alguna docena en su domicilio ubicado entre las calles General Piña y Guadalupe Victoria.