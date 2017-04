Reinstalan Bomberos de Hermosillo plantón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Bomberos de Hermosillo se plantaron nuevamente frente a Palacio Municipal debido a que no se cumplió con las expectativas en las exigencias de significación de sueldo.



Jesús Díaz Ruelas, vocero de los tragahumo, señaló que este nuevo plantón es indefinido, y lo que se busca es un acercamiento con el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta.



Indicó que debido a que no se llegó a ningún acuerdo, tomaron la decisión de continuar con la manifestación, por lo que se implementará nuevamente la Estación 7 y se trabajará bajo protesta.



"No es un ajuste, es la significación al salario de los bomberos, ya que el aumento del 15.5% es sólo la tercera parte de lo que pedimos", indicó.



Postura del municipio



El secretario del Ayuntamiento, Jorge Andrés Suilo Orozco, declaró que no entiende la decisión de los elementos del Departamento de Bomberos de volver a manifestarse.



El funcionario explicó que los apagafuego cambiaron las peticiones que solicitaron en un inicio, por lo que invitó a los Bomberos a ponerse de acuerdo en sus exigencias.



Suilo Orozco detalló que en la última mesa de negociación los bomberos pidieron que el presupuesto fuera destinado únicamente al aumento en el salario, sin contemplar nuevas plazas.



Las autoridades municipales se encuentran abiertas al diálogo, aseguró, e invitó a los inconformes a acercarse a las mesas de negociación para buscar llegar a un acuerdo para ambas partes.