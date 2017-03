Se preparan para el Día Mundial del Síndrome de Down

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En el marco de la conmemoración de su Día Mundial, la agrupación SD Hermosillo inicia este 11 de marzo con las actividades programadas para este mes.



Con el objetivo de concientizar, promover y dotar de información y herramientas concernientes al desarrollo de las personas con síndrome de Down, incluyendo las áreas de salud, desarrollo, recreación y educación.



Se tiene contemplado realizar tres talleres en CRIT y en la Universidad de Sonora de forma totalmente gratuita, que promoverán algunas herramientas para los padres y madres de familia en apoyo a sus hijos con esta condición de vida, los días 11 , 18 y 25 de marzo en Hermosillo.



Los talleres a impartir son: “Introducción a la lecto-escritura” por la Mtra. Nilza Castañedo, “Estimulación temprana” por la Lic. Norma Pizarro y “Compartiendo experiencias. Papá XXI” por el Psic. Alejandro Gómez Retes, dirigido exclusivamente a varones, con la finalidad de compartir experiencias y una retroalimentación sobre su papel dentro del rol familiar.



El día 19 de marzo en el Parque Madero en el centro de la ciudad de Hermosillo, se tiene programada la convivencia anual, donde más de 100 familias se reúnen para conocerse y hacer entrega de trípticos e información sobre el síndrome de Down a la comunidad en general, con apoyo de otras organizaciones, estudiantes y clubs deportivos.



De la misma forma el día 21 de marzo, re realizará la misa anual en honor a todas las personas con síndrome de Down, en el Templo de la Santísima Trinidad de la colonia Periodista en punto de las 19:00 horas.



Y para finalizar a través del programa de Vía Activa, el día 26 de marzo se ha programado una jornada cultural y artística con la danza del venado, bailables folclóricos, números teatrales, bailes modernos y algunas participaciones destacadas de deportistas, todos a cargo de niños, jóvenes y adultos con trisomía 21.