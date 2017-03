Piden atención en zona del Seguro Social

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La presencia de baches y basura en exceso fue reportada por vecinos y comerciantes que se encuentran alrededor del hospital del Seguro Social, ubicado en el bulevar Justo Sierra y Juárez.



Mediante un reporte ciudadano que se realizó a través de las redes sociales de esta Casa Editorial, vecinos de la colonia Constitución y comerciantes que se ubican frente al nosocomio infantil se quejaron del descuido que hay sobre el camellón central.



"Es una lástima porque antes pasaba una barredora todas las noches, pero como ahora los carros están día y noche, pues ya no pasa y el cochinero está acumulándose, y es una vergüenza porque está frente a un hospital y es insalubre", expresó la vecina Lupita de Martínez.



Otra de las vecinas y comerciantes que radican en la colonia, platicó que anteriormente una persona pasaba con un "carrito" y recogía la basura que estaba a los alrededores del hospital, pero hace alrededor de seis meses que ya no se ha visto.



"Estaba bien suave porque pasaba el señor barriendo y en el carrito echaba la basura, pero ya lo dejaron, ahora está bien cochino, porque ni siquiera hay botes de la basura", opinó Gabriela López.



Otra de las situaciones que aqueja a los usuarios del hospital son los baches que están en las calles de alrededor, ya que manifestaron que consideran que es peligroso para las personas discapacitadas que transitan por esos lugares.



"El otro día una señora que apenas podía caminar y que venía a consulta se cayó porque no vio el hoyo que estaba en la calle, y la verdad no está grande el bache, pero por aquí camina mucha gente enferma y eso es un problema para ellos", destacó Érika Galindo, usuaria del hospital.