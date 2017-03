Tejer alimenta su alma

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El arte y técnica de tejer le ayuda mucho a Socorro Vásquez a llevar una vida más tranquila.



Desde hace 17 años teje, ya sea ropa, gorros, bufandas o cualquier cosa que se le venga a la mente.



La actividad se ha vuelto una distracción para ella, más cuando murió su esposo, pues no quería quedarse encerrada en su casa.



"Desde que me jubilé comencé este arte tan bonito, es algo muy padre porque uno hace lo que quiere, al ritmo que puede y de los colores que sea.



"El tejer es algo que todos deberíamos de hacer porque aparte de que te ayuda al alma y a estar bien contigo misma es una gran distracción", comentó.



Además de tejer por amor al arte, doña Socorro, de 74 años de edad, vende sus creaciones y con eso tiene una ayuda extra.



"Yo cada que hago algo lo vendo, pero también me piden cosas así que siempre tengo algo qué hacer", manifestó.



Socorro Vásquez dijo sentirse muy a gusto con lo que hace y les recomendó a las personas que necesiten tranquilidad, a que tejan o se involucren en cualquier manualidades, pues el cuerpo envejece pero el alma no.