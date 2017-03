Requiere Cruz Roja de más voluntarios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de que en la delegación Hermosillo de Cruz Roja cuentan con alrededor de 146 socorristas y voluntarios, siempre requieren de más apoyo, señaló Guadalupe Ayala Noriega.



El coordinador de Socorros de Hermosillo destacó la gran labor que hacen estas personas en la institución, ya que es algo con lo que se nace y se hace parte de la vida.



"La Cruz Roja es adictiva, una vez adentro es muy difícil salir porque la labor humanitaria te atrapa, te envuelve de una forma que quieres seguir ayudando a quien más lo necesita.



"Esta labor es muy bonita y es como el matrimonio porque se tienen muchas obligaciones, pero son muchos más los momentos felices que pasas dentro de la institución", manifestó.



Actualmente los voluntarios y socorristas deben tener la mayoría de edad para poder ingresar, pero para ir formándose pueden ingresar a Juventinos.



"En Juventinos entran niños a partir de los 8 años de edad, donde comenzarán a formarse y serán solamente ellos, en su mayoría de edad, si deciden seguir con su labor como socorristas o no.



"Pertenecer a Cruz Roja debe de ser una vocación no una obligación o simplemente por presión de alguien, para ser socorristas se tiene que nacer con ese don", indicó.



Aunque son muchas las fechas importantes que tal vez los socorristas no pasen con sus familias, lo recompensa el poder ayudar a alguien, a devolverlo a la vida o brindarle los servicios de emergencia para que su salud se estabilice.