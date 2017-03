Suma buenas calificaciones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un promedio de 9.9 y como miembro de la escolta oficial, la niña Maura Angélica disfruta a diario de las clases en la Escuela Primaria Heriberto Aja, donde es conocida por ser una estudiante de 10.



Maura Angélica Durán Zepeda, de 11 años, cursa el sexto grado y además de convivir y jugar con sus amigos, lo que más le gusta de la escuela son las clases de Matemáticas y Ciencias Naturales.



Los números se le facilitan, los proyectos de ciencias como el reciclaje y el cuidado del medio ambiente son las tareas que más le agrada hacer en esta escuela, donde pasa desde las 07:30 hasta las 14:30 horas.



"Soy hábil para las Matemáticas, también me gusta escribir, me gustan las Ciencias Naturales, hacer proyectos, estamos haciendo un periscopio, el reciclaje, todo", comentó.



Su buen promedio le permitió ser elegida como miembro de la escolta de quinto grado de su escuela, y después de una eliminatoria quedó como parte de la escolta oficial en sexto año.



Por las tardes Maura juega futbol y volibol con sus vecinos, pero los martes y jueves le dedica parte de su tarde a practicar danza aérea, aunque también muestra interés por la danza contemporánea y los deportes.



"Yo practicaba ballet, una vez mi hermano tenía que hacer una tarea y tomar fotos de las distintas danzas y fuimos a una academia de danza aérea y me gustó y me metí con una prima", platicó la menor.



A pesar de que la Geografía es una de las materias que menos le agradan, Maura espera en algún futuro estudiar Astronomía, pues le gustan las estrellas, además se ha interesado por la fotografía y el cine.



Con el apoyo de sus padres y su hermano mayor, la estudiante Maura Angélica espera seguir como buena estudiantes para mantener un promedio excelente y profesionalizarse en la danza.