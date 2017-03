Baja venta de carne durante la Cuaresma

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Bajas de hasta el 70% en la venta de carne reportan comerciantes del Mercado Municipal, durante los días de la Cuaresma, ya que aseguran que los clientes prefieren acudir a puestos donde se vende pescado y mariscos.



Lupita Encinas, quien opera un puesto de carne, comentó que las ventas han bajado drásticamente incluso más que otros años.



"La verdad no sabemos si las ventas bajas se den por la venta de mariscos o porque la gente prefiere ahorrar para viajar", indicó.



López Ruelas, que se dedica a la venta de carne de puerco, mencionó que es muy difícil vender en estos días.



"La venta ha ido muy mala, no he vendido nada el día de hoy y pues hoy es viernes y prefieren irse con los mariscos y aquí está muy triste la cosa", comentó.



OTROS GANAN



Paula Araiza, vendedora de mariscos, mencionó que las ventas han incrementado pero no como otros años.



"Pues las ventas sí han ido incrementando, he vendido menos que otros años eso sí y es que la gente prefiere comer mariscos en estos días que comer la carne", comentó.



Algunos clientes del Mercado Municipal mencionaron que por los días de Cuaresma prefieren comprar mariscos que carne, pues es una tradición y que muchas veces llega a romperse, ya que no todo el tiempo se puede consumir mariscos.