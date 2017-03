Acusa Staus nulo avance en revisión contractual

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La próxima semana se definirá la fecha del posible emplazamiento a huelga de la Unison, luego de suspender las negociaciones por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora en la revisión contractual.Después de ocho sesiones, aseguró el Staus, se han recibido únicamente negativas a las peticiones del contrato colectivo de trabajo.El secretario general del sindicato, Javier Quintanar Gálvez, comentó que lo único que han recibido es el incremento a nivel nacional por parte de la Secretaría de Educación Pública del 3.8% al salario y del 1.98% a prestaciones.En relación al adeudo del Isssteson, este organismo envió al Staus la información sobre el adeudo de más de 128 mdp de parte de la Unison.Quintanar Gálvez aseveró que por segundo mes consecutivo se han visto negadas las solicitudes para jubilaciones y pensiones de 67 académicos, además de los préstamos a corto plazo.Por su parte, la administración Universitaria envió un oficio con fecha del 3 de marzo a los trabajadores de la Unison para asegurarles que se realizaron gestiones de conciliación con el Instituto para que el servicio a los trabajadores no se vea afectado.En dicho oficio se menciona que desde el 21 de febrero la Unison mandó la solicitud de información sobre el estado de las peticiones de jubilaciones y hasta la fecha no han recibido respuesta del Isssteson.Se solicitó la versión a la Universidad de Sonora y no se recibió respuesta.