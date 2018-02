Saca 10 en el aula y en expresión oral

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Karen se ha plantado en importantes escenarios para expresar lo que piensa: Siempre, con seguridad y determinación, se sube al podio para iniciar su discurso, frente a aquellos que usualmente no quieren escuchar: Los adultos.



Leyendo, ella aprendió que los Derechos de los Niños y las Niñas son fundamentales y se convirtieron en uno de sus temas de principal interés: Que sus semejantes tengan acceso a la educación, a la salud y a una vida más digna, son su objetivo.



Karen Itzel Mejía Mendoza, una niña de 11 años de edad, es alumna de la Escuela Primaria Víctor Manuel Campo, ubicada en la colonia Norberto Ortega, donde cursa el sexto grado y se desarrolla como una estudiante ejemplar, con un promedio de 10.



Su desempeño y su particular pasión por la oratoria, la han llevado a representar en varias ocasiones a su escuela en importantes eventos como el Cabildo Infantil y el Diputado Infantil, en competencia con otros planteles educativos de la región.



"Se trata de hablar de los Derechos de los Niños y las Niñas", explicó Karen Itzel sobre su actividad como oradora, "a mí me gusta participar allí porque así puedo comunicarme con los adultos, para que nos escuchen a nosotros.



"Porque a veces los mayores dicen ‘ay, es un niño, no pasa nada’, pero cuando yo empecé a leer y vi que algunas personas no cumplen con nuestros derechos, entonces me empezó a interesar; ahora saben que podemos comunicar lo que nos importa", dijo.



Karen Itzel es una niña curiosa que se cuestiona todo lo que le rodea, por lo que siempre se da a la tarea de investigar y resolver sus dudas; por eso, contó, sus materias favoritas son Matemáticas e Historia, pues siempre la retan a querer saber más.



"También me gusta mucho jugar futbol y a las correteadas, platicar con mis amigas y amigos", contó la niña, "en la escuela la paso muy a gusto, siempre tengo con quien platicar; aquí también estoy en la banda de guerra, donde soy la sargenta".



Karen Itzel también practica atletismo, donde su especialidad es el lanzamiento de disco; allí disfruta hacer ejercicio, sobre todo, porque lo hace con sus amigos.



"Hacemos ejercicio y nos reímos mucho", contó, "me siento muy bien aunque me canso, pero es muy sano y divertido… además, si me canso, pues descanso y lo sigo intentando; eso le diría a otros niños, que nunca se rindan".