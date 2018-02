Incumplen peatones algunas obligaciones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cruzar por las esquinas, caminar sobre las banquetas, utilizar puentes y respetar las señales de tránsito, son algunas de las obligaciones que tiene el peatón y que muchos desconocen.



Aunque el Reglamento de Tránsito Municipal no señala sanciones ni multas para los peatones que incumplan con alguna obligación, sí muestra cuáles son las responsabilidades de los transeúntes.



En un sondeo realizado en la zona Centro de la ciudad, al menos dos de cada cuatro personas aseguraron desconocer la existencia de un reglamento donde se señalen las responsabilidades y obligaciones de los peatones y si pueden ser acreedores a alguna sanción.



Y a pesar de tratarse de cosas sencillas como el cruzar las calles por los lugares señalados, los mismos transeúntes comentaron que por comodidad, tiempo o desconocimiento, no cumplen con estas responsabilidades.



Para Jesús Palacios, joven estudiante de preparatoria, la mayoría de las personas desconoce que existe un reglamento que defina las obligaciones de los peatones, pero señaló que esto no es motivo para no respetar señales de tránsito.



"Yo no sabía que existiera un reglamento como tal, sé que debo cruzar por las esquinas, usar los puentes peatonales y los semáforos, pero es por sentido común, aunque mucha gente no respeta y cruza por donde no debe y hasta los atropellan", expresó.



¡OJO AL CRUZAR!



Según el capítulo quinto de dicho Reglamento, es responsabilidad del peatón respetar las indicaciones de los semáforos, cruzar los carriles de circulación sólo en esquinas o lugares marcados en el pavimento y hacerlo siempre de manera perpendicular a la banqueta.



Además, marca que al caminar a lo largo de la calle debe ser sobre la banqueta y en caso de no existir, deberán caminar a la inversa del tránsito vehicular.



Viridiana Yescas, vecina de la colonia Nuevo Hermosillo, platicó que aunque haya lugares señalados para los cruces, la falta de cultura vial tanto del automovilista como del peatón, hace que estas reglas no se cumplan y en ocasiones provoquen accidentes.



"Las rayas muchas veces no las respetan o no se ven, yo sí trato de cruzarme por las esquinas porque me da miedo, pero a veces en los altos cuando se paran los carros tapan los cruces y tenemos que sacarles la vuelta", platicó.



Según el departamento de Comunicación de Seguridad Pública Municipal, es el Ministerio Público el que se encarga de emitir sanciones en caso de que algún peatón sea responsable de algún accidente.



Además de las obligaciones, el mismo capítulo indica las situaciones que quedan prohibidas para los peatones como: Cruzar entre vehículos estacionados, subir a vehículos en movimiento, abordar vehículos fuera de la banqueta o cruzar frente a autos en tránsito detenidos momentáneamente.



Rocío Zazueta, estudiante de la Universidad de Sonora, manifestó que Hermosillo está diseñada para los vehículos y no para los peatones, pues en las vialidades hace falta mayor infraestructura como banquetas en buen estado, cruces señalizados y sobre todo cultura de respeto de parte de automovilistas.



"Aquí hay bulevares donde es casi imposible cruzar a pie como el Rosales o el Morelos, luego ponen puentes peatonales que no se usan para que los carros puedan ir más rápido y no piensan en el peatón", indicó.



FALTAN SEÑALAMIENTOS



Carolina Espinosa Guerrero, directora del Instituto Municipal de Planeación (Implan), indicó que las principales necesidades en algunos de los puntos más conflictivos para peatones, como el cruce del bulevar Solidaridad y Periférico Norte, o sobre el Morelos frente al Issste, son líneas peatonales, señalamientos y rampas.



"Hay cruces conflictivos y lo que hemos detectado son las líneas de peatones, señalamientos, rampas no adecuadas, la protección a peatones, que en los camellones exista dónde quedarse al cruzar, faltan obras pequeñas de infraestructura", detalló.



Aunque aseguró que la mayoría de los cruceros cuentan con cruces peatonales definidos, nunca son suficientes y es necesario el mantenimiento constante de estas zonas.



"Hermosillo tiene cruces peatonales en la mayoría de sus cruceros, así como en zonas escolares, el Ayuntamiento trabaja para aumentar los cruces seguros con pintura en vialidad y señalamiento vertical, pero nunca es suficiente", expresó.