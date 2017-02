Listas para frenar actos de violencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se distinguen en la ciudad y el Poblado Miguel Alemán por su color, pero también por atender casos especiales, así son las unidades del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Intrafamiliar (Gaevi).



Durante el primer mes del año el Gaevi ha atendido 549 visitas a domicilios y alrededor de 86 traslados a alguna institución o albergue.



El Geavi cuenta con cinco patrullas rosas, las cuales se encargan de visitar a los domicilios donde hay conflicto familiar y violencia intrafamiliar; con la finalidad apoyar a quien lo necesite, o bien se realizan traslados a servicios especiales.



Ana Gabriela Valenzuela, encargada de Geavi, indicó que los oficiales especializados en el tema escuchan la problemática, canalizan a las personas en caso de ser necesarias y si en el momento requieren interponer una denuncia, son las patrullas rosas con las que se hacen las diligencias.



Puntualizó que son ocho oficiales los que están en el grupo y cada uno de ellos cuenta con una capacitación y constante actualización en el tema de violencia intrafamiliar.



"Nosotros acudimos a los llamados ciudadanos o los que canaliza alguna institución porque las llamadas llegan al C4 a través del 911".



"Cuando nosotros tenemos los reportes es cuando hacemos la planificación del rol, nos dividimos por colonias y grupos, actualmente son tres grupos los que trabajamos en las patrullas rosas", destacó.



Los elementos de las patrullas rosas están obligados a brindar la información que la sociedad les solicite, así como apoyar para el traslado a asesoría legal, sicológica o si esa persona no tiene a dónde ir ellos la llevan a algún alberge.



"Actualmente hay tres unidades en Hermosillo y circulan en varias colonias, dependiendo de las colonias a donde vayan.El que haya ese número de patrullas rosas no quiere decir que las otras patrullas no acudan a los llamado, pues cuando hay un llamado al 911 por violencia intrafamiliar acude la patrulla que esté más cerca", afirmó.