Utilizan terreno como basurero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un espacio para respirar limpio es lo que solicitan vecinos de la colonia Antorcha Campesina, quienes denuncian enorme basurero clandestino situado frente a la calle Paseo Villa Dorada.



Habitantes del sector relataron que ya son más de cinco años con el problema, el cual se sitúa frente a la vialidad más transitada por quienes radican en la comunidad.



Fernando Gil Verduzco, comerciante del sitio, señaló que ciudadanos de colonias aledañas acuden por las noches a arrojar desechos que han convertido el lugar en un gran foco de infección.



"A diario vienen señores que recogen basura de otros lados en una carreta y lo que no les sirve vienen y lo tiran aquí", comentó. "La verdad es que también ya estamos hartos de decirles que no la tiren y que respeten porque no hacen caso".



María González Mendoza, quien radica en la comunidad, dijo que anteriormente el espacio era utilizado por los niños del área para jugar durante las tardes, pero tras el acumulamiento de basura los padres de familia se preocupan ante el brote de alguna enfermedad.



"Ya se han visto niños que a cada rato se enfermaban del estómago luego de jugar ahí, lo malo es que por eso también salen muchos animales venenosos y todos los que vivimos por aquí corremos peligro".