Joven siria trabajará con niños migrantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Triste por la situación que vive su país, pero con una visión positiva del futuro, Rashah Saleh, refugiada siria en México, manifestó que busca aprovechar al máximo su estancia en Hermosillo, donde cursará una maestría en el Colegio de Sonora.



Rashah, de 32 años, es una de los trece jóvenes sirios que, a través del programa Habesha, llegaron a México para culminar sus estudios de licenciatura o maestría en alguna institución del País.



La joven expresó que el próximo lunes iniciará sus estudios de maestría en Ciencias Sociales, y que, a través de la línea Salud y Sociedad, trabajará con niños migrantes.



"Soy una persona que aprendo con los niños. Quiero aprovechar mi estancia aquí, tener mis estudios de libros y profesores y conocer a la gente, y lograr un sistema de actividades con niños refugiados en México y en Siria", indicó.



SALIÓ DE SIRIA EL 2016



Rashah salió de Siria en 2016 a Líbano, donde se enteró de este programa y realizó el registro; llegó a México hace mes y medio y permanecerá dos años en la capital sonorense para cursar sus estudios.



"Vengo a aprender lo que quiero y ayudar a la gente de aquí y de allá; creo que no hay ninguna palabra en árabe ni en español que pueda describir esto: Es un sueño, un futuro, estoy muy contenta", compartió.



REGRESAR Y COMPARTIR



Es originaria de Sweida, a donde, al no haber tantos problemas, desde 2012 comenzó a llegar gente del Norte y de Damasco, la capital siria.



Con la voz entrecortada, Rasha indicó que la situación de su País es muy difícil, pero que espera algún día regresar a compartir y enseñar lo aprendido en México.



"No puedo hablar mucho sobre Siria ahora... no puedo describir lo que está pasando", comentó entre lágrimas, "hay mucha gente que no tiene casa, muchos muertos, desaparecidos... estoy segura de que de aquí a algún tiempo todo va a mejorar, vamos a regresar y todo va a salir bien".