Ya no aguantaban a presunto ladrón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras haber agotado las opciones para poder aminorar la inseguridad en su colonia, los vecinos de Bicentenario decidieron hacer justicia ellos mismos y sometieron a un presunto ladrón al que desde hace tiempo tenían detectado.



Una denuncia anónima a esta Casa Editorial, dio a conocer los hechos ocurridos ayer, alrededor de las 15:00 horas, en las calles Penachos y bulevar Bicentenario, al Norte de Hermosillo, donde fue asegurado Ramón Alberto, de 25 años de edad.



El reportante platicó que el hoy detenido fue sorprendido por una de las vecinas al momento en que presuntamente robó varios artículos de una casa habitación, por lo que le avisó a otros vecinos para que lo aseguraran.



“Esta persona le robó cosas a una vecina y quién sabe dónde las dejó, fue y las tiró para el arroyo, y no es la primera vez; un vecino lo correteó hasta que lo agarró y lo amarró a un poste, ya te imaginarás cómo lo pusieron”.



“La verdad ya estamos hasta la ma… pero ya le estoy diciendo a los vecinos que tienen que denunciarlo, porque no hacen la denuncia adecuada y por eso los policías nomás lo agarran (al presunto) y lo tiran en la esquina”, dijo.



Seguridad Pública Municipal manifestó que el reporte lo recibieron alrededor de las 15:49 horas, donde se anunció que en aquella colonia había una persona sometida por los vecinos.



Al lugar llegó una unidad de la Policía Municipal, y los agentes trasladaron al presunto ante un agente del Ministerio Público, para ser investigado por husmear entre los domicilios, ya que no se le encontró en posesión de artículos robados.



Los afectados de la colonia aseguraron que ya no bajarán la guardia y no permitirán que nadie vuelva a cometer actos ilícitos en la zona, porque actuarán de la misma forma en que actuaron ayer, ya que no se ven resultados por parte de las autoridades.