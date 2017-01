Genera molestias lote baldío sucio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un lote baldío que se encuentra lleno de maleza y basura en la colonia Villa Hermosa ocasiona molestias a los estudiantes y padres de familia que acuden a la Escuela Rodolfo Elías Calles.



Ya son más de cinco años los que tienen batallando los habitantes del sector con el predio ubicado por la calle Ramón Noriega entre Octava y Novena, denunció María García, quien transitaba por el lugar.



"Yo tengo unos ocho años viviendo aquí y creo que desde entonces estaba abandonado, la verdad es que la gente es muy sucia y son las mismas personas las que tiran la basura".



Josefina Mendoza Ahumada, habitante del área, dijo que se requiere limpieza urgente en el terreno pues diariamente transitan por ahí los alumnos de la primaria.



"Como madre de familia me preocupa que ahí se la llevan los cholos y no me voy segura a la casa porque siempre pasan por aquí.



"La verdad es que sí he visto que pasen las policías, pero nunca se sabe qué mañas tengan los cholos o qué pensarán, además hay mucha basura y sale una peste insoportable".